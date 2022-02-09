Совсем ребенок: стало известно имя российской фигуристки, попавшейся на допинге

У российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде без своего флага, могут отобрать золотую медаль завоеванную в фигурном катании

Допинг обнаружили у 15-летней Камилы Валиевой / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Стало известно имя российской спортсменки, оказавшейся в центре допингового скандала на Олимпийских играх. По данным портала Inside the Games, ею оказалась юная фигуристка Камила Валиева.

По данным источника, тест был сдан до соревнований в Китае. Согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса, если Валиева действительно виновна в нарушении антидопинговых правил, ее имя нельзя официально раскрывать, поскольку ей не исполнилось 16 лет.

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В настоящее время несколько групп юристов работают над сложным делом, которое, как ожидается, продлится до завтра, прежде чем будет достигнуто заключение.

Если Валиева будет наказана, то любые наказания, вероятно, будут менее суровыми, чем если бы она была старше 16 лет. А вот какую роль в применении допинга сыграл ее тренерский штаб – станет предметом отдельного разбирательства.

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Напомним, ранее подозрения в проваленном допинг-тесте пали на 18-летнего Марка Кондратюка, выступающего в мужском одиночном катании.

Церемонию награждения в командном турнире фигуристов поставили на паузу из-за проблем с допинг-тестом.

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Отметим, что в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).