Сколько он крови потерял? Посмотрите, как выглядит после боя муж секс-бомбы ММА

На турнире по смешанным единоборствам Bellator 259 Остин Вандерфорд победил Фабиана Эдвардса, хотя и получил сильное рассечение

Остин Вандерфорд - муж Пейдж Ванзант

В американском Анкасвилле прошел вечер смешанных единоборств Bellator 259, где состоялось несколько интересных поединков. Чемпионка Крис Сайборг победила Лесли Смит техничным нокаутом и защитила титул. А одна из самых красивых девушек в ММА Валери Лореда потерпела первое поражение в карьере.

Еще одним поединком стоящим внимания стало противостояние Остина Вандерфорда и Фабиана Эдвардса.

Вандерфорд фанатам ММА больше известен как муж одной из самых популярных представительниц единоборств – Пейдж Ванзант. Во время пандемии парочка прославилась своими откровенными фотографиями.

Но и в октагоне у Остина хорошие результаты. Он провел 11 боев и все выиграл. Правда, с Эдвардсом пришлось тяжело. Вандерфорд получил рассечение и к концу боя был весь в крови. Но судьи отдали ему победу.