Горячую красотку из ММА побили в Америке

В Анкасвилле (США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 259, где Крис Сайборг победила техническим нокаутом Лесли Смит. Еще одним увлекательным противостоянием вечера был поединок Валери Лореды с Ханной Гай.
Бой прошел все отведенное время и завершился единогласным решением судей в пользу Ханна Гай. Таким образом Лореда потерпела свое первое поражение в ММА, ранее на ее счету было три победы кряду в Bellator. Для Гай это четвертая победа в ММА при одном поражении.
Check out the final minute of round 1 between @ValerieLouredaa and Hannah Guy.— BellatorMMA (@BellatorMMA) May 22, 2021
The #Bellator259 main card is LIVE on @SHOSports. Tune in NOW to catch round 2.
https://t.co/RNtauZGbbQ#MMApic.twitter.com/dlmetDR89O
Напомним, что Лореда прославилась не только своими боями, но и горячими фото в Instagram.
Смотрите яркие нокауты:
- Замесил у сетки: Оливейра нокаутировал Чандлера и взял титул UFC
- Лицом в пол! "Наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка (видео)
- "Правде" никогда еще не было так больно! Видео нокаута в бою двух бритоголовых
- Зверский нокаут ногой в челюсть: такого бокса вы еще не видели
- Уложил русского за один раунд. Правый хук польского монстра заставил соперника убегать