Горячую красотку из ММА побили в Америке

В Анкасвилле (США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 259, где Крис Сайборг победила техническим нокаутом Лесли Смит. Еще одним увлекательным противостоянием вечера был поединок Валери Лореды с Ханной Гай.

Бой прошел все отведенное время и завершился единогласным решением судей в пользу Ханна Гай. Таким образом Лореда потерпела свое первое поражение в ММА, ранее на ее счету было три победы кряду в Bellator. Для Гай это четвертая победа в ММА при одном поражении.

Check out the final minute of round 1 between @ValerieLouredaa and Hannah Guy.



The #Bellator259 main card is LIVE on @SHOSports. Tune in NOW to catch round 2.

https://t.co/RNtauZGbbQ#MMApic.twitter.com/dlmetDR89O