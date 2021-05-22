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Горячую красотку из ММА побили в Америке

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
22 мая, 08:56
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На турнире Bellator 259 Ханна Гай единогласным решением судей победила Валери Лореду, для которой это поражение стало первым в карьере
Ханна Гай и Валери Лореда
Ханна Гай и Валери Лореда

В Анкасвилле (США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 259, где Крис Сайборг победила техническим нокаутом Лесли Смит. Еще одним увлекательным противостоянием вечера был поединок Валери Лореды с Ханной Гай.

Бой прошел все отведенное время и завершился единогласным решением судей в пользу Ханна Гай. Таким образом Лореда потерпела свое первое поражение в ММА, ранее на ее счету было три победы кряду в Bellator. Для Гай это четвертая победа в ММА при одном поражении.

Напомним, что Лореда прославилась не только своими боями, но и горячими фото в Instagram.

Смотрите яркие нокауты:

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