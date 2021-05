Женщина-Киборг из Бразилии жестко бросила соперницу ради чемпионского пояса

В американском Анкасвилле в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 259 состоялся суперпоединок между Крис Сайборг из Бразилии и Лесли Смит (США).

Поединок вышел очень ярким и прошел при полном преимуществе более опытной Сайборг. Крис победила в пятом раунде техническим нокаутом и защитила чемпионский пояс Bellator в полулегком весе. Смотрите эффектный бросок Крис.

SUPLEX CITY!



Your new Mayor, @CrisCyborg.#Bellator259 is LIVE on @SHOSports. pic.twitter.com/sRMl2QswNv