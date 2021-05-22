Женщина-Киборг из Бразилии жестко бросила соперницу ради чемпионского пояса

В американском Анкасвилле в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 259 состоялся суперпоединок между Крис Сайборг из Бразилии и Лесли Смит (США).
Поединок вышел очень ярким и прошел при полном преимуществе более опытной Сайборг. Крис победила в пятом раунде техническим нокаутом и защитила чемпионский пояс Bellator в полулегком весе. Смотрите эффектный бросок Крис.
SUPLEX CITY!— BellatorMMA (@BellatorMMA) May 22, 2021
Your new Mayor, @CrisCyborg.#Bellator259 is LIVE on @SHOSports. pic.twitter.com/sRMl2QswNv
Напомним, девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошел в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.
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