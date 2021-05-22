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Женщина-Киборг из Бразилии жестко бросила соперницу ради чемпионского пояса

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 мая, 08:19
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На турнире по смешанным единоборствам Bellator 259 Крис Сайборг победила техническим нокаутом Лесли Смит и защитила чемпионское звание
Крис Сайборг с чемпионским поясом
Крис Сайборг с чемпионским поясом / Фото: Twitter

В американском Анкасвилле в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 259 состоялся суперпоединок между Крис Сайборг из Бразилии и Лесли Смит (США).

Поединок вышел очень ярким и прошел при полном преимуществе более опытной Сайборг. Крис победила в пятом раунде техническим нокаутом и защитила чемпионский пояс Bellator в полулегком весе. Смотрите эффектный бросок Крис.

Напомним, девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошел в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.

Смотрите яркие нокауты:

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