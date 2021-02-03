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Макгрегора больно били ногами? Тогда посмотрите, как отрывали головы на заре MMA

3 февраля, 23:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Удар из футбола подарил один из самых эффектных нокаутов в смешанных единоборствах

В конце января звезда UFC Конор Макгрегор в очередной раз вернулся в спорт, но неожиданно для всех уступил нокаутом Дастину Порье. После боя ирландец жаловался, что соперник сильно был его ногой, к чему он был не готов.

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А что делал бы Конор, если бы с ним поступили, как это делали на заре турниров по смешанным единоборствам, пока еще не были введены ограничения UFC?

Фанаты MMA нашли видео одного из таких боев, где боец едва не оторвал голову лежащему на канвасе сопернику ударом, который больше характерен для футбола.

Интересно, что в комментарии болельщики жалеют, что UFC ограничил множество жестких приемов, что не пошло на пользу смешанным единоборствам. Впрочем, для любителей жестких боев существуют, например, бои на голых кулаках. После таких поединков бойцы выглядят, как будто их сбил поезд.

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нокаут MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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