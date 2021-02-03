Макгрегора боляче били ногами? Тоді подивіться, як відривали голови на зорі MMA

В кінці січня зірка UFC Конор Макгрегор в черговий раз повернувся в спорт, але несподівано для всіх поступився нокаутом Дастіну Пор'є. Після бою ірландець скаржився, що суперник сильно був його ногою, до чого він був не готовий.
А що робив би Конор, якби з ним вчинили, як це робили на зорі турнірів зі змішаних єдиноборств, поки ще не були введені обмеження UFC?
Фанати MMA знайшли відео одного з таких боїв, де боєць ледь не відірвав голову лежачого на канвасі суперника ударом, який більше характерний для футболу.
Цікаво, що в коментарі вболівальники шкодують, що UFC обмежив безліч жорстких прийомів, що не пішла на користь змішаним єдиноборствам. Втім, для любителів жорстких боїв є, наприклад, бої на голих кулаках. Після таких поєдинків бійці виглядають, як ніби їх збив потяг.
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