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Главную красотку UFC уволили за слабые результаты. Теперь будет больше времени для Instagram

8 декабря, 17:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рэйчел Остович проиграла шесть боев из десяти

UFC разорвал контракт с очаровательной американкой Рэйчел Остович. По неофициальным данным, контракт с девушкой был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов – она проиграла три последних боя в промоушене, сообщает mmajunkie.

Также девушка была дисквалифицирована за допинг. Запрещенных препаратов попали в ее организм с пищевыми добавками, но не были указаны в составе и на упаковке. Правда, срок отстранения завершился в августе. Рэйчел вернулась в клетку 28 ноября и снова проиграла Джине Мазани – нокаутом в третьем раунде. Остович не может похвастаться успешной карьерой в смешанных единоборствах – на ее счету четыре победы и шесть поражений в клетке.

Зато это не мешает Рэйчел иметь целую армию поклонников. В Instagram на аккаунт девушки подписаны более 700 тысяч человек, которых она регулярно балует откровенными снимками.

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девушка UFC WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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