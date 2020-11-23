Такой теннис нам нужен. Горячее видео с блондинкой с финала Лиги чемпионов

Пышногрудая блондинка с финала Лиги чемпионов Кинси Волански показала, как играет в теннис. Девушка вышла на корт в соблазнительном наряде, подчеркивающем ее аппетитные формы. Подписчики Кинси задаются вопросом, она собирается сделать сексуальным любой вид спорта?

Кинси Волански стала известна на весь мир после своей выходки на финале Лиги чемпионов-2019.

В начале матча между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" девушка выбежала на поле в черном купальнике.

Стюарды быстро поймали девушки и увели в подтрибунное помещение, но ее план сработал – на следующий день Кинси проснулась знаменитостью.

Буквально за сутки количество подписчиков девушки в Instagram выросло с 300 тысяч до 2,5 миллионов, а сейчас уже составляет 3,7 млн фолловеров.

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