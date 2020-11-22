Голое фото дочери легенды хоккея разлетелось в Сети. У нее украинские корни

Паулина Гретцки не стала идти по стопам отца и посвящать свою жизнь спорту

Дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки Паулина взорвала Instagram невероятно откровенным снимком. Девушка сфотографировалась абсолютно обнаженной, а на голове у нее красуется соломенная шляпка.

За 11 часов снимок собрал почти 90 тысяч лайков. При этом, на страницу девушки подписано 914 тысяч человек.

Уэйн Гретцки является одним из самых известных спортсменов в истории. Канадец четырежды выигрывал Кубок Стэнли, девять раз получал приз "Харт Трофи" (самому ценному игроку сезона), 10-кратный обладатель "Арт Росс Трофи" (лучшему бомбардиру), а также автор 61-го рекорда в хоккее! А еще он имеет украинские корни, ведь его бабушка родом из Тернопольской области. Со своим дедушкой, выходцем из Беларуси, Уэйн разговаривал на украинском.

Его дочь Паулина с 2011 года встречается с гольфистом Дастином Джонсоном, с которым она помолвлена с августа 2013 года. У пары есть два сына.

Паулина не пошла по стопам отца, а начала карьеру фотомодели в августе 2005 года со съемок для канадского журнала Flare. В 2014 году заняла 59 место в списке "AskMen". В 2006 году выпустила дебютный музыкальный сингл "Collecting Dust" в стиле поп.

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