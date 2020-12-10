"Зауважал я Каштру": агент-фанат "Динамо" – о ничьей "Шахтера" с "Интером"

Выездная ничья "Шахтера" с "Интером" 0:0, позволившая "горнякам" занять третье место в своей группе Лиги чемпионов и выйти в 1/16 Лиги Европы, получила немало лестных отзывов от болельщиков "Динамо" в соцсетях. Среди них – известный футбольный агент Вячеслав Заховайло.

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"Тренер "Шахтера" удивил. В первый раз я обязан Каштру похвалить. Разумный и смелый ход с перестановкой в три центральных защитника. Степаненко в центре обороны – сработало. Даже Конте этого не ждал. 5/3/2 – именно в таком оборонном блоке встречали "горняки" своего оппонента. На организацию обороны было приятно и интересно смотреть. Все действия работали – открытый-закрытый мяч, компактность в блоках, диагональная подстраховка и т.д. Как по книжке... Зауважал я Каштру. Проход в Лигу Европы да еще с восемью балами, да из такой группы... "Горняки" достойны уважения", – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло

Луиш Каштру / Фото: Reuters

Реклама Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

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Отметим, что соперника по 1/16 Лиги Европы "Шахтер" узнает 14 декабря. Во время жеребьевки "горняки" будут сеяными, "Динамо" – нет. Но клубы из одной страны на этом этапе встретиться не могут.

Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (0:0)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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