"Шахтер" заработал в Лиге чемпионов на 8 млн евро больше, чем "Динамо"

В нынешней Лиге чемпионов "Шахтер", накануне сыгравший 0:0 с "Интером" и получивший путевку в 1/16 Лиги Европы, заработал солидные призовые от УЕФА. Они составили 43,5 миллиона евро. Это на 8 миллионов больше, чем у "Динамо".
Как сообщает футбольно-финансовый портал Football-coefficient, 15,25 млн евро полагается "Шахтеру" за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов, 21,05 млн евро – по 10-летнему историческому клубному коэффициенту в еврокубках, а еще 6,3 млн евро – за результаты в группе.
В частности, две победы над "Реалом" принесли "горнякам" 5,4 млн евро, а две ничьи с "Интером" – 1,8 млн евро.
Также по итогам сезона к этим выплатам добавятся определенные отчисления от УЕФА из категории "рыночный пул", размер которых пока что точно не известен.
Призовые в Лиге чемпионов от УЕФА. Лидеры и Украина
- 1. Бавария – 63,998 млн евро
- 2. Барселона – 61,990 млн евро
- 3. Реал – 59,706 млн евро
- 14. Шахтер – 43,502 млн евро
- 19. Динамо – 35,470 млн евро
Добавим, что за попадание в 1/16 Лиги Европы "Шахтер" ждет бонус от УЕФА в размере 0,5 млн евро. А суммарно в ЛЕ можно заработать 14 млн евро призовых – если выиграть турнир.
Выплаты участникам плей-офф Лиги Европы от УЕФА
- Выход в 1/16 финала: 0,5 млн евро
- Выход в 1/8 финала: 1,1 млн евро
- Выход в 1/4 финала: 1,5 млн евро
- Выход в 1/2 финала: 2,4 млн евро
- Выход в финал: 4,5 млн евро
- Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 млн евро
Отметим, что соперника по 1/16 Лиги Европы "Шахтер" узнает 14 декабря. Во время жеребьевки "горняки" будут сеяными, "Динамо" – нет. Но клубы из одной страны на этом этапе встретиться не могут.
Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (0:0)
Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы
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