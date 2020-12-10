"Шахтер" заработал в Лиге чемпионов на 8 млн евро больше, чем "Динамо"

В нынешней Лиге чемпионов "Шахтер", накануне сыгравший 0:0 с "Интером" и получивший путевку в 1/16 Лиги Европы, заработал солидные призовые от УЕФА. Они составили 43,5 миллиона евро. Это на 8 миллионов больше, чем у "Динамо".

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Как сообщает футбольно-финансовый портал Football-coefficient, 15,25 млн евро полагается "Шахтеру" за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов, 21,05 млн евро – по 10-летнему историческому клубному коэффициенту в еврокубках, а еще 6,3 млн евро – за результаты в группе.

В частности, две победы над "Реалом" принесли "горнякам" 5,4 млн евро, а две ничьи с "Интером" – 1,8 млн евро.

Также по итогам сезона к этим выплатам добавятся определенные отчисления от УЕФА из категории "рыночный пул", размер которых пока что точно не известен.

Призовые в Лиге чемпионов от УЕФА. Лидеры и Украина

1. Бавария – 63,998 млн евро

2. Барселона – 61,990 млн евро

3. Реал – 59,706 млн евро

14. Шахтер – 43,502 млн евро

19. Динамо – 35,470 млн евро

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"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Добавим, что за попадание в 1/16 Лиги Европы "Шахтер" ждет бонус от УЕФА в размере 0,5 млн евро. А суммарно в ЛЕ можно заработать 14 млн евро призовых – если выиграть турнир.

Выплаты участникам плей-офф Лиги Европы от УЕФА

Выход в 1/16 финала: 0,5 млн евро

Выход в 1/8 финала: 1,1 млн евро

Выход в 1/4 финала: 1,5 млн евро

Выход в 1/2 финала: 2,4 млн евро

Выход в финал: 4,5 млн евро

Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 млн евро

Реклама Виктор Коваленко в борьбе с Лаутаро Мартинесом / Фото: Reuters

Отметим, что соперника по 1/16 Лиги Европы "Шахтер" узнает 14 декабря. Во время жеребьевки "горняки" будут сеяными, "Динамо" – нет. Но клубы из одной страны на этом этапе встретиться не могут.

Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (0:0)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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