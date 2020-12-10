Почему "Шахтер" будет сеяным в плей-офф Лиги Европы, а "Динамо" – нет

По окончании группового турнира элитного еврокубка стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов и "перебежчики" в Лигу Европы. Во втором по рангу турнире продолжат свои выступления и оба представителя Украины – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

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Однако в 1/16 финала Лиги Европы пути наших клубов разойдутся: чемпионы попали в число сеяных коллективов, а вот динамовцы – в другую когорту. Причина в количестве набранных очков в Лиге чемпионов: у "Шахтера" их восемь, у "Динамо" – четыре. В корзине сеяных при жеребьевке окажутся 12 победителей групп Лиги Европы и четыре лучших клуба с третьих позиций Лиги чемпионов. В их число и попали "горняки".

На первой стадии плей-офф УЕФА разводит клубы из одной страны, так что украинское противостояние в 1/16 финала точно не состоится. Не встретятся наши и с российским "Краснодаром". Зато подопечным Мирчи Луческу "светят" лондонский "Арсенал", "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Аякс" и другие солидные команды. А "Шахтер" может сойтись с "Зальцбургом" или "Олимпиакосом", также вылетевшими из Лиги чемпионов.

Жеребьевка плей-офф состоится в понедельник, 14 декабря. Читайте также о том, что игрок "Шахтера" претендует на звание лучшего в ЛЧ – вместе с Неймаром и Бензема.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" и перешло в Лигу Европы:

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