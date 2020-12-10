"Интер" – "Шахтер": статистики разошлись в определении лучшего игрока матча

Вчерашняя ничья с "Интером" в Милане вывела "Шахтер" в плей-офф Лиги Европы. При этом "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов на 8 млн евро больше, чем "Динамо". Статистики провели анализ действий футболистов и выставили им оценки.

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Сайт SofaScore выше других оценил вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина (7,9). А на второе и третье места среди всех игроков в составах обеих команд поставил полузащитника Марцело Брозовича (7,8) и кипера "Интера" Самира Хандановича (7,5), хотя работы у него было немного. Самые низкие оценки у гостей получили защитник Витао и хавбек Виктор Коваленко.

А вот ресурс WhoScored считает, что лучше других выглядели Трубин, Валерий Бондарь и Николай Матвиенко. Трое парней получили по 7,4, но "звездой номер один" сайт назвал защитника Матвиенко. Самым слабым звеном у "Шахтера" посчитали Марлоса (6,3), а у "Интера" – Гальярдини (6,2). Одинаково оценили главных действующих лиц атаки – Тайсона и Лукаку (по 7,3).

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Безголевой итог оказался больше на руку донецкому коллективу, ведь итальянский гранд покинул еврокубки. Читайте о том, что "Шахтер" будет сеяным в плей-офф Лиги Европы, а "Динамо" – нет.

Смотрите обзор матча "Интер" – "Шахтер":

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