"Умники, где "Интер"?" Девушка Бондаря потроллила тех, кто не верил в "Шахтер"

Даша Савина отметила двукратным "Браво!" ничью "горняков" в Милане, позволившую им пробиться в евровесну

Сексапильная девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина едко проехалась по тем, кто прочил фиаско ее любимому и "горнякам" в выездном поединке Лиги чемпионов против "Интера". Напомним, "Шахтер" сыграл в Милане 0:0 и получил путевку в 1/16 Лиги Европы, тогда как "Интер" покинул еврокубки.

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"Кто бы что не говорил, я всегда с тобой и за тебя! Горжусь тобой! Браво, команда! Браво, любимый!", – написала у себя в Instagram Даша Савина

"P.S.Умники, где "Интер"?" – добавила девушка Валерия Бондаря

Реклама Даша Савина / Фото: Instagram

Напомним, Даша Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

Позже девушка появилась на фотографиях в соцсетях с новым парнем. Избранником Савиной стал Валерий Бондарь – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной, а ныне и по главной сборной Украины.

Недавно девушка посвятила стих игроку "Шахтера" в День защитника Украины. Даша призналась, что с Валерием чувствует себя, как за каменной стеной.

Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (0:0)

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