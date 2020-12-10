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"Умники, где "Интер"?" Девушка Бондаря потроллила тех, кто не верил в "Шахтер"

10 декабря, 12:51

Олег Люлька Олег Люлька

Даша Савина отметила двукратным "Браво!" ничью "горняков" в Милане, позволившую им пробиться в евровесну

Сексапильная девушка защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина едко проехалась по тем, кто прочил фиаско ее любимому и "горнякам" в выездном поединке Лиги чемпионов против "Интера". Напомним, "Шахтер" сыграл в Милане 0:0 и получил путевку в 1/16 Лиги Европы, тогда как "Интер" покинул еврокубки.

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"Кто бы что не говорил, я всегда с тобой и за тебя! Горжусь тобой! Браво, команда! Браво, любимый!", – написала у себя в Instagram Даша Савина

"P.S.Умники, где "Интер"?" – добавила девушка Валерия Бондаря

Даша Савина
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Даша Савина / Фото: Instagram

Напомним, Даша Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

Позже девушка появилась на фотографиях в соцсетях с новым парнем. Избранником Савиной стал Валерий Бондарь – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной, а ныне и по главной сборной Украины.

Недавно девушка посвятила стих игроку "Шахтера" в День защитника Украины. Даша призналась, что с Валерием чувствует себя, как за каменной стеной.

Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (0:0)

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Заб.
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О
Результаты последних матчей
1
Реал МадридРеал МадридРеа
6
3
1
2
11
9
2
10
Забитые 11
Пропущеные 9
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В В Н
2
Боруссия МБоруссия МБор
6
2
2
2
16
9
7
8
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
3
Шахтер Шахтер Шах
6
2
2
2
5
12
-7
8
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: Н В П П Н
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ИнтерИнтерИнт
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Лига чемпионов Шахтер Донецк Интер Италия WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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