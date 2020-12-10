"Динамо" или "Шахтер": разбираемся кто круче в битве с грандами

Закончилась Лига чемпионов для украинских клубов. "Динамо" и "Шахтер" синхронно перескочили в Лигу Европы. Тяжелее всего это далось "горнякам", соперники их были не сахар.

Наши команды попали в группы из серии мечта фаната. Пять из шести соперников из топ-5 чемпионатов.

В большую футбольную европятерку входят:

Англия

Испания

Италия

Германия

Франция

"Динамо" осталось с "бубликом", а вот "Шахтер" катком проехался по "Реалу" и дважды отобрал очки у "Интера". В среду была ничья – 0:0. Этого хватило для евровесны. А вообще интересно, как наши гранды былись с еврограндами в Лиге чемпионов? Заглянем в архивы.

Украина против топ-5

За историю независимости в Лиге чемпионов "Динамо" провело с клубами "большой пятерки" 76 поединков:

14 побед

19 ничьих

43 поражения

Процент набранных очков – 26,7%, разница мячей – 85-134.

У "Шахтера" 68 встреч:

17 побед

14 ничьих

37 поражений

Процент набранных очков – 31,8%, разница мячей – 64-141.

Из своих 65 очков "Шахтер" больше всего взял с испанскими клубами – 29%, а вот "Динамо" – 27% набрало в поединках с немцами.

Англия

Против британцев сравнительная статистика на стороне "горняков". Треть набранных очков: 4-2-8 (33,3%). У динамовцев – 25% (3-6-11).

Испания

До этой осени "Динамо" могло хвастаться двумя грандиозными победами на "Барселоной". Теперь же у "Шахтера" два скальпа "Реала".

Против испанцев у "Динамо": 4-4-8, 33,3% очков. У "Шахтера": 6-2-8 и 41,6%.

Италия

С итальянцами у "Шахтера" баланс намного лучше чем у "Динамо". Донецкий клуб провел 22 поединка – 6-4-12 и 33,3% очков. У киевлян 2 победы (одна техническая над "Ромой"), 5 ничьих и 11 поражений, всего лишь 20,3% набранных очков.

Германия

Успешней всего в Лиге чемпионов "Динамо" играет с немцами. Самый большой процент набранных очков (35,7%) – 4 победы, 3 ничьи и 7 поражений. Что касается донецкого клуба, то тут их показатели скромнее: 1-4-7 (19,4%).

Франция

Тут у наших команд совсем все плохо. Одна победа на два клуба. У "Динамо": 1-1-6 (16,6%), у "Шахтера": 0-2-2 (16,6%).

Итоги

Как видим, "Шахтер" уверенней себя чувствует против топ-соперников. У "горняков" больший процент набранных очков в сумме. А также лучше показатели в играх против команд из Испании, Англии и Италии. "Динамо" успешнее в поединках с клубами Германии, а вот с французами тяжело и "горнякам", и киевлянам.

Смотрите, как "Шахтер" добывал путевку в евровесну:

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