"Интер" – "Шахтер": видео лучших моментов и обзор решающего матча Лиги чемпионов

Итальянская и украинская команды сошлись в битве за плей-офф еврокубков

В среду вечером завершается групповой этап Лиги чемпионов. Перед последним туром в группе В никто не гарантировал себе выход в плей-офф, поэтому борьба в обоих встречах продолжается "до последнего патрона". На нашем сайте идет онлайн "Интер" – "Шахтер".

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Уже на седьмой минуте итальянский гранд мог повести в счете, но гостей после удара Лаутаро Мартинеса спасла перекладина.

На 23-й минуте после углового атаковал ворота нидерландский защитник Стефан де Врей, но "горняки" отбились.

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Единственный удар "Шахтера" в створ ворот в первом тайме нанес бразильский защитник Додо – на 40-й минуте.

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А вскоре мяч после удара головой Мартинеса прилетел прямо в руки Анатолию Трубину.

После первого тайма счет 0:0, хотя "Интер" превосходит "Шахтер" по ударам и владению мячом.

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Все подробности в спецтеме Битва за плей-офф Лиги чемпионов

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