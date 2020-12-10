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Словно выиграли ЛЧ! Дикие эмоции игроков "Боруссии", когда они досмотрели матч "Интер" – "Шахтер"

10 декабря, 11:59

Олег Люлька Олег Люлька

Благодаря ничьей в поединке "горняков" с миланцами, команда из Менхенгладбаха пробилась в 1/8 Лиги чемпионов

В Сети появилось видео, как игроки "Боруссии" из Менхенгладбаха после своего поражения "Реалу" 0:2 прямо на поле стадиона "Альфредо ди Стефано" в Мадриде досматривали параллельный поединок "Интер" – "Шахтер", от исхода которого зависело, выйдет немецкий клуб в 1/8 Лиги чемпионов или нет.

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Матч "Реал" – "Боруссия" завершился на несколько минут раньше, чем поединок "Интер" – "Шахтер". И футболисты немецкой команды облепили ноутбук, по которому шла трансляция игры в Милане. Победа одного из клубов на "Джузеппе Меацца" оставляла гладбахцев за бортом плей-офф ЛЧ, им нужна была только ничья.

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И когда в Милане прозвучал финальный свисток, известивший о ничье 0:0 в матче "Интер" – "Шахтер", игроки гладбахской "Боруссии" были самыми счастливыми людьми на планете Земля. Они принялись танцевать, носить друг друга на спине, размахивать полотенцами и кричали так, что их наверняка было слышно далеко за пределами арены "Альфредо ди Стефано".

Словом, радовалась "Боруссия" так, словно выиграла Лигу чемпионов.

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"Боруссия" Менхенгладбах

"Боруссия" Менхенгладбах / Фото: Reuters

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал МадридРеал МадридРеа
6
3
1
2
11
9
2
10
Забитые 11
Пропущеные 9
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В В Н
2
Боруссия МБоруссия МБор
6
2
2
2
16
9
7
8
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
3
Шахтер Шахтер Шах
6
2
2
2
5
12
-7
8
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: Н В П П Н
4
ИнтерИнтерИнт
6
1
3
2
7
9
-2
6
Забитые 7
Пропущеные 9
Разница -2
Результаты последних матчей: Н В П П Н

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Отметим, что соперника по 1/16 Лиги Европы "Шахтер" узнает 14 декабря. Во время жеребьевки "горняки" будут сеяными, "Динамо" – нет. Но клубы из одной страны на этом этапе встретиться не могут.

Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в тот же день, 14 декабря.

Обзор матча "Реал" – "Боруссия" М (2:0)

Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (0:0)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Интер Италия Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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