Словно выиграли ЛЧ! Дикие эмоции игроков "Боруссии", когда они досмотрели матч "Интер" – "Шахтер"

Благодаря ничьей в поединке "горняков" с миланцами, команда из Менхенгладбаха пробилась в 1/8 Лиги чемпионов

В Сети появилось видео, как игроки "Боруссии" из Менхенгладбаха после своего поражения "Реалу" 0:2 прямо на поле стадиона "Альфредо ди Стефано" в Мадриде досматривали параллельный поединок "Интер" – "Шахтер", от исхода которого зависело, выйдет немецкий клуб в 1/8 Лиги чемпионов или нет.

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Матч "Реал" – "Боруссия" завершился на несколько минут раньше, чем поединок "Интер" – "Шахтер". И футболисты немецкой команды облепили ноутбук, по которому шла трансляция игры в Милане. Победа одного из клубов на "Джузеппе Меацца" оставляла гладбахцев за бортом плей-офф ЛЧ, им нужна была только ничья.

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И когда в Милане прозвучал финальный свисток, известивший о ничье 0:0 в матче "Интер" – "Шахтер", игроки гладбахской "Боруссии" были самыми счастливыми людьми на планете Земля. Они принялись танцевать, носить друг друга на спине, размахивать полотенцами и кричали так, что их наверняка было слышно далеко за пределами арены "Альфредо ди Стефано".

Словом, радовалась "Боруссия" так, словно выиграла Лигу чемпионов.

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"Боруссия" Менхенгладбах / Фото: Reuters

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Отметим, что соперника по 1/16 Лиги Европы "Шахтер" узнает 14 декабря. Во время жеребьевки "горняки" будут сеяными, "Динамо" – нет. Но клубы из одной страны на этом этапе встретиться не могут.

Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в тот же день, 14 декабря.

Обзор матча "Реал" – "Боруссия" М (2:0)

Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (0:0)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" пробился в Лигу Европы

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