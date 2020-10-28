Тренер "Шахтера" раскрыл секрет ничьей с "Интером", которому ранее "горняки" проиграли 0:5

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, каким образом его команде удалось сыграть 0:0 в Лиге чемпионов с "Интером", которому два месяца назад в полуфинале Лиги Европы "горняки" уступили 0:5. Мы собрали ТОП-5 высказываний наставника "горняков" после вчерашнего поединка.

"ОТРЕЗАЛИ ЛУКАКУ И МАРТИНЕСА"

"Да, результаты совершенно разные. Это проистекало из того, как мы действовали при нашей обороне. Возможно, в предыдущем матче с "Интером" не так правильно защищались. Сейчас было очень важно закрыть связи с Лукаку и Мартинесом. У "Интера" чаще всего идет пас на фланг, а оттуда – передача в центр на одного из нападающих, который отдает пас на полузащитников, те забегают в штрафную и создают опасные моменты. Мы старались отрезать любые линии передач с флангов на обоих форвардов. Также мы не прессинговали очень высоко. Наш оборонительный блок располагался чуть ниже, и это позволяло нам выжидать правильный момент, когда команда отправлялась в прессинг"

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"ПРИОРИТЕТ – ОБОРОНА"

"Перед игрой я говорил, что всегда нужно смотреть на то, что произошло раньше, и исправлять свои ошибки. Даже если мы столкнулись с такими сложностями в поединке двухмесячной давности, все равно нужно было встать, поднять головы, понять свои ошибки и исправить их. Очень важно было найти эту иерархию – отдавать приоритет либо атаке, либо защите. Как вы понимаете, сегодня мы отдали приоритет обороне"

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"ЭТО ФАНТАСТИКА"

"Давид Хочолава и Валерий Бондарь сегодня, как и в Мадриде, сыграли фантастически – у меня нет для них плохих слов. Если посмотреть на таких нападающих, как Лукаку и Мартинес, я могу только быть доволен тем, как Хочолава и Бондарь смогли им сегодня противостоять, не дали забить ни одного мяча в наши ворота. Не стоит забывать, что "Интер" – одна из лучших команд в мире, у нее фантастическая атака"

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ВЫЙДЕТ ЛИ "ШАХТЕР" В 1/8 ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

"На самом деле "Шахтер" сейчас переживает очень непростой момент. Много матчей подряд с минимальными паузами, игрокам сложно восстанавливаться. Достаточно посмотреть, что мы закончили прошлый сезон и буквально через три дня начали новый. Это очень жесткие условия... Мы начали этот сезон с не самыми успешными играми во внутреннем чемпионате, но сейчас "Шахтер" показывает себя намного лучше. Команда показывает более качественный футбол, и мы надеемся, что будем идти по тому же правильному пути. Как я говорил не раз, в футболе все происходит очень внезапно. Вирус атаковал огромное количество игроков. Довольно сложно было следовать нашему планированию, которое было у меня в голове, поэтому приходилось больше реагировать, а не действовать по плану. В любом случае, сейчас вроде бы получается лучше, и мы надеемся продолжать в том же духе", – подытожил после ничьей с "Интером" Луиш Каштру, которого цитирует официальный сайт "Шахтера"

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Отметим, что после двух туров "Шахтер" с четырьмя очками сенсационно лидирует в своей группе Лиги чемпионов. Следующие поединки, 3 ноября в Киеве и 25 ноября в Менхенгладбахе, "горняки" проведут с "Боруссией", накануне на последних секундах упустившей победу над "Реалом" (2:2).

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Интер" (0:0)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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