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Футболисты "Интера" сожалеют о ничьей с "Шахтером": "Должны были побеждать"

28 октября, 09:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В поединке второго тура Лиги чемпионов "горняки" сохранили свои ворота в неприкосновенности

Донецкий "Шахтер" продолжил набирать очки в "группе смерти" Лиги чемпионов. Вчера вечером "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в Киеве и остался во главе квартета В.

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Однако гости из Италии уезжают из Украины с чувством упущенных трех очков, ведь они были гораздо ближе к успеху. В частности, об этом сказал защитник Алессандро Бастони. Его слова приводит uefa.com:

"Мы определенно заслуживали победы. Но когда не получается выиграть, важно не проиграть. Давайте не забывать, что "Шахтер" обыграл "Реал" на прошлой неделе. Но для нас это ничего не значит. Мы постараемся обыграть "Реал", как старались победить "Шахтер".

Его мысль поддержал и полузащитник Эшли Янг:

"Мы не пропустили, но учитывая то, как складывался матч, обидно уезжать с одним набранным очком. У нас трудная группа, но это же Лига чемпионов. Мы разочарованы, но должны быстро забыть этот матч и сосредоточиться на следующей игре. Если сыграем так, как сегодня, и воспользуемся своими шансами, сможем победить в Мадриде".

Подытожил слова партнеров защитник Стефан де Фрай:

"Жаль! Мы ехали сюда за победой. Вы видели это по нашей игре. Мы создали много моментов, но забить не удалось".

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Вашему вниманию – статистика матча "Шахтер" – "Интер".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Интер":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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