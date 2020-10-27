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"Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в Лиге чемпионов

27 октября, 21:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" сдержали финалиста Лиги Европы и остались на вершине группы В

Донецкий "Шахтер" и итальянский "Интер" разошлись миром в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Мы проводили онлайн матча "Шахтер" – "Интер" с подробным описанием всех ключевых моментов. Донецкий клуб набрал четыре очка и остался на первом месте в турнирной таблице группы В, а "Интер" теперь имеет в своем активе два балла.

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Первый тайм "Интер" начал вторым номером и лишь к концу 45-минутки выправил процент владения мячом в свою пользу. Тем не менее самые опасные моменты были созданы именно гостями – дважды итальянцы проверяли на прочность перекладину ворот Анатолия Трубина. В первом случае Барелла пробивал с линии штрафной после передачи от Лукаку, а во втором уже сам бельгиец мощно пробил со штрафного удара, но Трубин успел перевести мяч в каркас ворот.

После перерыва давление "Интера" увеличилось, и "горняки" практически весь тайм оборонялись. Главная острота исходила от Лукаку, однако защитники "Шахтера" успешно противодействовали бельгийскому гиганту до самого финального свистка.

"Шахтер" – "Интер" 0:0 обзор матча

"Шахтер" – "Интер". Статистика

  • 53%-57% владение мячом
  • 4:11 удары по воротам
  • 1:4 удары в створ ворот
  • 2:6 угловые
  • 0:2 желтые карточки
  • 456:610 всего передач
  • 372:529 точные передачи
  • 19:80 перспективные атаки

"Шахтер" – "Интер" – 0:0

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"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 62), Корниенко, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо (Тайсон, 15), Марлос (Алан Патрик, 88).

"Интер": Ханданович, Хакими, Бастони, де Врей, Янг (Пинамонти, 85), Барелла, Видаль (Эриксен, 79), Брозович, Д`Амброзио (Дармиан, 80), Мартинес (Перишич, 72), Лукаку.

Предупреждения: Бастони (31), Видаль (64).

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
ИнтерИнтерИнт
2
0
2
0
2
2
0
2
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
3
Боруссия МБоруссия МБор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
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Реал МадридРеал МадридРеа
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0
1
2
3
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0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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