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"Шахтер" повторил рекорд Лиги чемпионов еще до начала матча с "Интером"

27 октября, 19:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Молодежь "горняков" пишет клубную историю в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" стал лишь второй командой в истории Лиги чемпионов, кто выпустил на матч основной сетки турнира семерых игроков в возрасте 21 года и младше в двух поединках подряд, сообщает Opta. "Шахтер" – "Интер" трансляция онлайн есть на нашем сайте, а также доступна с помощью сервиса OLL.TV.

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В стартовом составе "Шахтера" вышли Анатолий Трубин (19 лет), Валерий Бондарь (21), Додо (21), Маркос Антонио (20), Тете (20), Виктор Корниенко (21) и Манор Соломон (21). Они же играли с первых минут в матче против "Реала" неделю назад. Добавим, что средний возраст стартового состава "Шахтера" составляет 23 года.

В 1993 году московский ЦСКА также провел две игры подряд с семью игроками в составе, кому исполнилось 21 год или меньше.

Рекорд Лиги чемпионов принадлежит литовскому "Жальгирису", который в сезоне 1992/1993 годов вышел на поле составом со средним возрастом 21,1 года. Отметим, что из первой десятки только московский ЦСКА сумел не проиграть. Рейтинг команд текущей Лиги чемпионов по среднему возрасту.

ТОП-10 самых молодых команд в истории Лиги чемпионов:

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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