Для Реброва очки в матче против "Динамо" – не главное. Что говорил украинец перед Лигой чемпионов

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров на пресс-конференции накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского "Динамо" рассказал о своих эмоциях и надеждах на предстоящую встречу. Поединок состоится в среду, 28 октября, в Будапеште. Онлайн матча "Ференцварош" – "Динамо" будет доступен на нашем сайте.

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О матче против родного клуба

В среду мы встретимся с очень сильным соперником, но мы играем дома, я думаю, что наша собственная игра должна доминировать и преобладать. Конечно, мои эмоции играют роль, но как профессионала они не влияют на мою работу. Мне очень нравится готовиться к серьезным командам, таким как киевское "Динамо", мы работали, чтобы сыграть престижные матчи. Мне также очень приятно, что киевское "Динамо" снова в основной сетке Лиги чемпионов.

О вспышке коронавируса в составе "Динамо"

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Я не знаю, насколько это проблема для киевского "Динамо", но точно знаю, что у нашего соперника есть как минимум два игрока с одинаковыми способностями на каждую позицию. На каком-то уровне всегда проблематично лишиться игрока, например, Мюрто Узуни не сможет сыграть, но мы должны продолжать играть.

О своих ожиданиях от матча

Мои ожидания такие же, как и неделю назад против "Барселоны", мы хотим показать конкурентоспособную игру. Очки не обязательно имеют значение. Мы всегда хотим побеждать, но я сосредотачиваюсь не на очках, а на том, чтобы предложить максимум в каждом элементе игры. Лига чемпионов – это футбол высочайшего уровня. В среду мы встретим соперника на своем поле, потребуется максимальная концентрация, ожидаю от игроков 100-процентной мотивации.

Смотрите, как "Ференцварош" играл в первом туре Лиги чемпионов:

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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