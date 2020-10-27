"Локомотив" – "Бавария": онлайн-трансляция матча победителя Лиги чемпионов

Победитель Лиги чемпионов "Бавария" продолжает защиту титула и 27 октября сыграет в Москве против "Локомотива". Матч второго тура группового этапа начнется в 19:55 на поле "РЖД Арена". Серебряный призер чемпионата России попытается избежать разгрома после того, как в прошлом туре немцы разнесли "Атлетико" 4:0 и возглавили группу. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми интересными подробностями поединка.

"Локомотив" – "Бавария"

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Как подходят к матчу

Невероятный прошлый сезон провела "Бавария" Ханси Флика, выиграв все трофеи в Германии, а затем и Лигу чемпионов. В этом мюнхенцы уже завоевали Суперкубки Германии и УЕФА. Правда, в Бундеслиге успели проиграть в одной из пяти встреч – "Хоффенхайм" прервал 23-матчевую победную серию "Баварии", разбив ее со счетом 4:1. Но уже в следующих двух матчах чемпионы Германии наколотили девять мячей, пропустив лишь один.

Смотрите, как "Бавария" прибыла в Москву

В первом туре Лиги чемпионов мюнхенцы разнесли неуступчивый мадридский "Атлетико" со счетом 4:0. А из новичков команды стоит отметить полузащитника Лероя Сане, который летом перешел из "Манчестер Сити", и бывшего вингера "Ювентуса" Дугласа Косту.

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"Локомотив" идет в чемпионате России на четвертом месте, но постоянно подвергается критике из-за своей неяркой игры. В последнем туре РПЛ проиграл "Ротору" 1:2, правда, это поражение стало лишь первым за последние два месяца. Да и пропускают подопечные Марко Николича достаточно редко. А в первом туре Лиги чемпионов москвичи увезли домой ничью с австрийским "Зальцбургом" – 2:2.

История встреч

Команды играли между собой лишь дважды – на стадии 1/32 Кубка УЕФА в сезоне-1995/1996. И "Бавария" выбила "Локо" по сумме двух матчей со счетом 5:1.

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Что говорили перед матчем

Тренер "Локомотива" Марко Николич: "Бавария" — лучшая команда Европы. Она очень опасна в быстрых атаках, хороша на стандартах. Но самое важное — это дисциплина и уверенность. У нас есть свои сильные качества, мы играем дома. Уважаем соперника, но это футбол. Выложимся на 100% и постараемся победить".

Тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик: "Они в этом сезоне меньше всех пропустили. Здорово обороняются, интересно действуют в атаке. Смолов мне понравился по анализу. Это качественный соперник, против которого надо сыграть концентрированно".

Что думают букмекеры

У аналитиков контор абсолютным фаворитом матча является "Бавария". Коэффициент на ее победу всего 1.12. А вот на выигрыш "Локомотива" – 19.00, на ничью – 9.00. Самый популярный счет – 3:0 в пользу мюнхенской команды – 7.00.

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