"Шахтер" – "Интер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Трансляции второго поединка "горняков" в еврокубках на ТВ и в интернете

Сегодня лидер группы B донецкий "Шахтер" примет во 2-м туре Лиги чемпионов итальянский "Интер" на НСК "Олимпийский". Из-за пандемии коронавируса на трибуны в Киеве разрешили пустить только 15% зрителей от общей вместительности арены. Начало встречи – в 19:55 по Киеву. Интересная мультимедийная онлайн-трансляция "Шахтер" – "Интер"пройдет на нашем сайте.

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Дентиньо на тренировке "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В прямом эфире матч в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Также можно смотреть онлайн на ресурсе OLL.TV (в подписке). Впервые в истории 5 из 6 матчей "Шахтера" в группе ЛЧ начнутся так рано – в 19:55 по украинскому времени.

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Сообщается, что защитник "Интера" Эшли Янг приступил к тренировкам в составе миланского клуба. 35-летний футболист переболел коронавирусом. Также в расположение "Интера" вернулся Ашраф Хакими. Игроки сдали отрицательные тесты на коронавирус. Таким образом, они смогут сыграть с "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Фото: REUTERS/Juan Medina

Ранее Каштру рассказал, почему Мораеса будут фотошопить и какой урок "Шахтер" вынес из неудачи с "Интером". В августе в полуфинале итальянская команда разгромила "горняков" со счетом 5:0.

Смотрите, как "Шахтер" переиграл "Реал" в первом туре Лиги чемпионов

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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