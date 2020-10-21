"Динамо" выпустило самый юный состав в первый день Лиги чемпионов. Но есть команды моложе

Рекорд турнира был установлен в 1993 году литовским "Жальгирисом"

Киевское "Динамо" на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" (0:2) вышло самым молодым составом в этот игровой день. Средний возраст киевлян составил 24,1 года.

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Это не самый молодой состав в истории "Динамо" – в сезоне 1994/1995 годов Йожеф Сабо выпустил на матч против "Пари Сен-Жермен" (0:1) игроков со средним возрастом 22,9 года.

Да и в самой Лиге чемпионов на поле выходили намного моложе команды, чем вчера у Мирчи Луческу. Рекорд турнира принадлежит литовскому "Жальгирису", который в сезоне 1992/1993 годов вышел на поле составом со средним возрастом 21,1 года. Отметим, что из первой десятки только московский ЦСКА сумел не проиграть.

В текущем сезоне "Динамо" входит в ТОП-5 самых молодых команд турнира. Согласно данным transfermarkt.com, средний возраст всех игроков вице-чемпиона Украины составляет 24,6 года. Что касается донецкого "Шахтера", то они занимают 18-е место. Средний возраст игроков команды Луиша Каштру составляет 26,3 года.

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К слову, вчерашний соперник "Динамо" "Ювентус" является самой возрастной командой текущей Лиги чемпионов. Средний возраст игроков туринского клуба составляет 28,4 года. Сегодняшний оппонент "Шахтера" мадридский "Реал" имеет состав со средним возрастом 27,1 года и занимает 25-е место. Онлайн "Реал" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

ТОП-10 самых молодых команд в Лиге чемпионов 2020/2021:

"Зальцбург" – 23,6 года "Лейпциг" – 23,8 "Брюгге" – 24,2 "Мидтъюлланд" – 24,5 "Динамо" – 24,6 "Бавария" – 24,9 "Марсель" – 24,9 "Аякс" – 25 "Ренн" – 25 "Барселона" – 25,2

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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