"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов. "Шахтер" принимает "Интер". Начало – в 19:55. Наш сайт ведет онлайн этого противостояния с видео голов и лучших моментов поединка, а также с яркими фото и комментариями.

"ШАХТЕР" – "ИНТЕР"

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К этому матчу "Шахтер" подошел в роли сенсационного лидера группы B Лиги чемпионов после выездной победы над "Реалом" (3:2).

"Интер" же в первом туре лишь на последней минуте основного времени благодаря голу Лукаку спасся от поражения в домашней встрече с менхенгладбахской "Боруссией" (2:2).

Напомним, 17 августа "Шахтер" и "Интер" встречались в полуфинале Лиги Европы. Тогда итальянский клуб обыграл дончан 5:0, но, по словам главного тренера "горняков" Луиша Каштру, выводы после того поражения сделаны, и игроки "Шахтера" предъявят их на поле НСК "Олимпийский" вечером 27 октября.

Отметим, что на минувшем уикенде, в субботу, команды провели поединки в своих национальных чемпионатах. "Горняки" в Киеве сыграли вничью 1:1 с "Ворсклой" – голом у дончан отметился Соломон. "Интер" же на выезде победил "Дженоа" со счетом 2:0 благодаря голам Д'Амброзио и Лукаку. Если "Шахтер" расположился на третьем месте в чемпионате Украины, то миланцы идут на четвертой позиции в Серии А.

"ШАХТЕР" – "ИНТЕР": ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "Я никогда не обращаю внимания на возраст игроков. Смотрю всегда на качество, независимо от возраста. Во вторник нам предстоит игра против сильнейшего "Интера", который борется за чемпионство в итальянской Серии А и надеется выйти из группы Лиги чемпионов с первого места. Все ребята будут сконцентрированы. Важно, чтобы у команды была душа и бешеное желание побеждать. Я уверен, что у наших молодых ребят будет огромная положительная энергия. Но, помимо этого, мы не должны забывать о дисциплине. Мы все сильны только как единая команда и коллектив".

Главный тренер "Интера" Антонио Конте: "Я считаю, что в августе с нашей стороны в Лиге Европы был практически идеальный матч с "Шахтером"(5:0), который будет сложно повторить. Мы знаем, что "Шахтер" – это очень сильная команда, и три гола в ворота "Реала" они забили абсолютно не случайно. Мы хорошо подготовились к предстоящему матчу, и я надеюсь, что сможем на поле показать все наши заготовки... Сильная сторона "Шахтера" – они постоянно находят классных игроков. Раньше им удалось раскрыть Фернандиньо, Виллиана, Мхитаряна, Срну. Сейчас в составе "Шахтера" также есть много индивидуально сильных футболистов. Мы уважаем этого соперника, но постараемся проявить свои сильные стороны".

"ШАХТЕР" – "ИНТЕР": ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"ШАХТЕР": Пятов; Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко; Маркос Антонио, Марлос, Майкон; Тете, Дентиньо, Соломон

Не сыграют: Исмаили (колено), Коноплянка (приводящая мышца), Кривцов

Под вопросом: Коваленко (бедро), Жуниор Мораэс (болезнь), Фернандо

"ИНТЕР": Ханданович; Д'Амброзио, де Врей, Бастони; Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Дармиан; Лукаку, Мартинес

Не сыграют: Гальярдини (болезнь), Шкриниар (болезнь), Раду (болезнь), Санчес (бедро), Сенси (бедро)

"ШАХТЕР" – "ИНТЕР": СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Суммарную стоимость соперников аналитики Transfermarkt оценивают в 818 млн евро. При этом кадровая обойма "Интера" (684 млн) в пять раз дороже, чем у "Шахтера" (135 млн).

"ШАХТЕР" – "ИНТЕР": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча на НСК "Олимпийский" аналитики букмекерских контор называют "Интер". На его победу установлен коэффициент 1.75, на ничью – 4.10, на победу "Шахтера" – 4.60. Иными словами, вероятность выигрыша итальянского клуба оценивается в 55 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша чемпионов Украины – в 21 процент. Тем не менее победой недельной давности в Мадриде над "Реалом" "Шахтер" уже показал, что статус аутсайдера матча, выданный перед игрой, для него не проблема.

"ШАХТЕР" – "ИНТЕР": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок "Шахтер" – "Интер" во вторник, 27 октября, начиная с 19:55, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция матча на НСК "Олимпийский" доступна на сервисе OLL.TV.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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