Лучшим игроком тура в чемпионате Украины назвали молодого сборника из "Ворсклы"

В минувшие выходные прошли очередные семь матчей нашей Премьер-лиги. Узнавайте все результаты 7-го тура чемпионата Украины. По их итогам выбрали лучшего футболиста тура. Им стал 21-летний голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.
Об этом проинформировал официальный сайт УПЛ.
Признание экспертов уроженец Полтавы заслужил успешным противостоянием атакам донецкого "Шахтера". В субботу "горняки" впервые за 13 лет не смогли одолеть "Ворсклу" на своем поле. Напомним, Ризныка уже вызывали в сборную Украины.
Интересно, что конкурентом Дмитрия в борьбе за звание лучшего был его одноклубник Владислав Кулач. Форвард, хоть и забил мяч чемпионам, но не использовал другие хорошие моменты, чтобы сотворить настоящую сенсацию. Также на победу в конкурсе претендовал еще один молодой футболист – нападающий "Десны" Илья Шевцов. 20-летний парень забил победный мяч в ворота "Олимпика".
В экспертный совет УПЛ входят: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
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