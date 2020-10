Футболисты "Шахтера" потренировались с детьми-переселенцами из Донецка

Футболисты "Шахтера" побывали на тренировке в рамках проекта Welcome through Football. 25 октября голкипер Анатолий Трубин и защитник Валерий Бондарь приняли участие в занятии для 30 детей-переселенцев из Донецка.

Реклама

Дончанин Анатолий Трубин не только поддержал инициативу клуба, но и подчеркнул важность таких мероприятий для детей-переселенцев:

"Это прекрасный шаг со стороны клуба, так как очень много детей приехало из Донецка. Главное, чтобы они верили в себя и свои силы".

Директор Shakhtar Social Инна Хмызова рассказала о целях, футбольной и социальной миссиях Welcome through Football:

"Занятия проходят два раза в неделю. С ребятами работают квалифицированные тренеры из Shakhtar Social. Именно этот проект очень много значит для нас, ведь его участники – дети-переселенцы. Большинство работников клуба – переселенцы, и нам важно делать такие тренировки для детей земляков. Но проект не только о футболе, – здесь проводятся и мотивационные встречи с игроками "Шахтера", как сегодня. Кроме того, в рамках инициативы будет дополнительное обучение по профориентации, чтобы ребятам было легче определиться с профессией, а также и другие активности", – говорит Хмызова, которую цитирует официальный сайт "Шахтера".

Реклама

Что необходимо, чтобы добиться успеха в спортивной карьере, рассказал Валерий Бондарь:

"Всегда трудно уезжать из дому. Я думаю, футбол, как любимое дело, должен вдохновлять. Очень хорошо, что есть такие проекты и люди, которые тренируют детей-переселенцев. Ребятам желаю в первую очередь слушаться наставников и верить в то, что достичь больших высот возможно".

Об особенностях занятия и эмоциях после тренировки с игроками поделился Александр Бубнов (Донецк): "Тренировка длится два часа, но здесь большой упор делается на разминку. Она очень важна, так как все части тела нужно хорошо размять. Интересно было, когда пришли футболисты и раздавали подарки. Хотелось расспросить их об игре с "Реалом".

Игроки "Шахтера" вручили детям футболки, сфотографировались и раздали автографы.

Реклама

Напомним, целью проекта Welcome through Football является обмен опытом и разработка методологии социальной интеграции на основе футбола, он реализуется при поддержке European Football for Development Network (EFDN) и UEFA Foundation for Children. В проекте участвуют еще шесть европейских футбольных клубов – "Бенфика" (Португалия), "Вердер" (Германия), "Эвертон", "Шеффилд Юнайтед" (оба – Англия), "Эммен" (Нидерланды) и "Аполлон" (Лимасол, Кипр).

Реклама