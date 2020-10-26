Почему Мораеса будут фотошопить и какой урок "Шахтер" вынес из неудачи с "Интером"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча против итальянского "Интера" во 2-м туре Лиги чемпионов. Поединок на НСК "Олимпийский" состоится 27 октября. Напомним, что на старте группового этапа "горняки" переиграли мадридский "Реал" – 3:2.

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Выводы после 0:5 от "Интера" в августе

"Ситуация, которая была два месяца назад, доказала, что в футболе все происходит очень и очень внезапно. Ты никогда не должен думать, что все уже решено. Я не говорю, что тот матч был у нас под контролем. Но в перерыве мы уступали 0:1. Во втором тайме у нас сразу же был отличный момент, могли сделать счет 1:1. Никто бы не знал, как игра пошла бы дальше. Благодаря этому поражению я научился, что нужно продолжать свой путь, несмотря на то, что происходит.

Фото: REUTERS/Sascha Steinbach

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Перед тобой всегда есть огромная гора, скала. Тебе нужно найти путь – рыть тоннель, обойти, перелезть. И мы нашли этот путь. Сезон закончился, новый начался. У нас есть цель на сезон – постараться стать чемпионами Украины, выиграть Кубок и провести великолепную кампанию в еврокубках. Если ты оступился, нужно вставать, верить, работать и просто идти вперед. И тебе будет все удаваться, но только если ты будешь искренне отдаваться своей работе".

Фото: Lars Baron/Pool via REUTERS

Про Матвиенко и Пятова

"Они заявлены на завтрашний матч".

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Про молодую команду

"Если не ошибаюсь, в составе против "Реала" у нас было только три игрока старше 22 лет – Дентиньо, Марлос и Хочолава. Я смотрю не на возраст игроков, а на качества, какие у них есть, независимо от возраста.

Лука Модрич в матче "Реал" – "Шахтер" / Фото: Reuters

Несмотря на то, что нам предстоит сыграть с сильнейшим "Интером", который борется за скудетто и хочет выйти из группы с первого места, все ребята будут сконцентрированными. Уверен, у этих молодых ребят будет положительная энергия, желание, амбиции победить в матче. Но помимо желания, должна быть дисциплина, строгость, внимательность, отдача игре все 90 минут".

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Про отсутствие Мораеса на командной фотосессии

"Конечно, я рассчитываю на него, как и на всех остальных. Его не было на фотосессии, потому что у него был ковид, а медицинский департамент не позволил ему быть с командой в этот день. Насколько знаю, его как-то прифотошопят, он будет на общей фотографии команды".

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Про определение состава

"Самое сложное в жизни тренера команды, где есть футболисты, переболевшие ковидом – это ребята, которые остались здоровыми, играют постоянно в таком режиме. И у них накапливается усталость. Есть другие ребята, которые сдали положительные тесты и на две недели ушли на самоизоляцию. Они не тренируются и не готовятся к матчам. Некоторым нужно больше времени, чтобы вернуться, остальные немного уставшие – все вместе создает непростую ситуацию.

Луиш Каштру на тренировке / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если ребята пропускали тренировки из-за COVID-19, а затем сдали отрицательный тест, еще не значит, что у них все будет хорошо. Есть много вещей, которые не выносят на обозрение".

Ранее футболисты "Шахтера" потренировались с детьми-переселенцами из Донецка.

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