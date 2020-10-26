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"Три гола "Шахтера" в ворота "Реала" не случайны": но тренер "Интера" сделал заготовки

26 октября, 20:53

Елена Павлова Елена Павлова

Антонио Конте считает, что идеальный матч полуфинала Лиги Европы будет сложно повторить

Главный тренер "Интера" Антонио Конте накануне матча с "Шахтером" в Лиге чемпионов вспомнил августовский поединок Лиги Европы. Тогда в полуфинале итальянская команда разгромила "горняков" со счетом 5:0. А завтра донецкая команда выйдет на поле в роли лидера своей группы после победы над мадридским "Реалом" в первом туре – 3:2.

"Считаю, в августе мы провели практически идеальный матч. Такой сложно будет повторить. Мы знаем, что "Шахтер" – очень сильная команда. Три гола в ворота "Реала" абсолютно не случайны. Но мы хорошо подготовились. Надеюсь, сможем на поле показать все наши заготовки", – цитирует Конте Tribuna.com.

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Фото: Reuters/Dean Mouhtaropoulos

Фото: Reuters/Dean Mouhtaropoulos

О значении матча с "Шахтером"

"Считаю, "Интер" уже занимает свое достойное место в европейском футболе. Мы стали значительно опытнее, если сравнивать с прошлым годом. Нам нужно идти в том же направлении, совершенствоваться, идти вперед. С уважением относимся ко всем соперникам. Но мы должны ориентироваться на себя, свою игру. Я всегда недоволен, когда футболисты показывают пассивность на поле".

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Антонио Конте

Антонио Конте / Фото: Reuters

О том, сколько видел матчей "Шахтера"

"Мы смотрели несколько матчей в УПЛ, в том числе последний. Мы знаем, что "Шахтер" занимает достойное место в европейском футболе. Одна из сильных сторон клуба – они постоянно находят сильных игроков. Это тенденция. В свое время "Шахтер" нашел Фернандиньо, Виллиана, Срну, Мхитаряна. Сегодня в составе команды тоже есть много индивидуально сильных футболистов. Мы уважаем этого соперника. Но постараемся проявить свои сильные стороны".

Ранее Каштру рассказал, почему Мораеса будут фотошопить и какой урок "Шахтер" вынес из неудачи с "Интером".

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Смотрите, как "Шахтер" проиграл "Интеру" в Лиге Европы

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