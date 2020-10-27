Обзор матча "Шахтер" – "Интер" в Лиге чемпионов (обновляется)

Во вторник, 27 октября, донецкий "Шахтер" в Киеве в НСК Олимпийский принимал итальянский "Интер" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Мы проводили онлайн матча "Шахтер" – "Интер" с подробным описанием всех ключевых моментов.
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Первый опасный момент в матче произошел на 16-й минуте встречи. Лукаку продавил Хочолаву и вышел один на один с Трубиным, но переиграть 19-летнего голкипера не сумел. Правда, мяч остался у бельгийца, тот отпасовал на линию штрафной на Бареллу, который с лета пробил в перекладину.
Перед самым перерывом итальянцы еще раз проверили на прочность каркас ворот "Шахтера". Лукаку со штрафного пробил прямо под перекладину, Трубин до мяча дотянулся и перевел его в перекладину. Бельгиец не ожидал, что наш голкипер сумеет спасти свои ворота и от удивления схватился за голову.
Стартовые составы "Шахтер" – "Интер":
"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг, Лукаку, Мартинес
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