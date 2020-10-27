Каштру снова доверился молодежи: состав на матч "Шахтер" – "Интер" в Лиге чемпионов

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и итальянского "Интера" на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:55. Онлайн "Шахтер" – "Интер" доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру не стал делать изменений в составе по сравнению с победным матчем над "Реалом" (3:2) в Мадриде неделю назад.
"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Майкон
Запасные: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Витао, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков, Вьюнник
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг, Лукаку, Мартинес
Запасные: Паделли, Станкович, Коларов, Раноккия, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Наингголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти
Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов:
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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