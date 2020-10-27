Буяльский – о встрече с Ребровым в Лиге чемпионов: "Матч будет для нас принципиальным"

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский на предматчевой пресс-конференции накануне матча против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов рассказал, что матч против чемпиона Венгрии будет для киевлян принципиальным, так как команду тренирует Сергей Ребров.

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"Мы уже изучили нашего соперника и полностью его разобрали. Надеемся завтра показать нашу лучшую игру, которая принесет нам победу и три очка – это самое важное. Матч будет для нас принципиальным, поскольку "Ференцварош" тренирует бывший наставник "Динамо". А лично у меня будет мотивация помочь своей команде победить, и я буду все для этого делать. Не берусь говорить о своих действиях, а только о командных", – цитирует Буяльского официальный сайт "Динамо".