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Буяльский – о встрече с Ребровым в Лиге чемпионов: "Матч будет для нас принципиальным"

27 октября, 21:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Киевляне настраиваются на победу в Венгрии

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский на предматчевой пресс-конференции накануне матча против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов рассказал, что матч против чемпиона Венгрии будет для киевлян принципиальным, так как команду тренирует Сергей Ребров.

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"Мы уже изучили нашего соперника и полностью его разобрали. Надеемся завтра показать нашу лучшую игру, которая принесет нам победу и три очка – это самое важное. Матч будет для нас принципиальным, поскольку "Ференцварош" тренирует бывший наставник "Динамо". А лично у меня будет мотивация помочь своей команде победить, и я буду все для этого делать. Не берусь говорить о своих действиях, а только о командных", – цитирует Буяльского официальный сайт "Динамо".

Смотрите, как "Ференцварош" играл в первом туре Лиги чемпионов:

А так "Динамо" уступило "Ювентусу":

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов Динамо Киев Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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