"Сухие!" "Шахтер" в матче с "Интером" сделал то, что ему не удавалось пять лет

"Горняки" впервые с ноября 2015 года сумели сохранить свои ворота на замке

Нулевая ничья "Шахтера" с "Интером" позволила "горнякам" прервать неприятную для себя серию из 23 матчей с пропущенными мячами на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Интересно, что началась эта серия 25 ноября 2015 года, когда "Шахтер" проиграл во Львове "Реалу" со счетом 3:4. И закончилась, 21 октября 2020 года, тоже поединком с этим же испанским клубом, но уже в Мадриде, который, впрочем, "горняки" выиграли 3:2.

До вчерашнего матча с "Интером" (0:0) "Шахтер" в последний раз не пропускал в групповых турнирах ЛЧ еще 3 ноября 2015 года, когда разгромил на "Арене Львов" "Мальме" 4:0. Прошло почти пять лет, а именно 1820 дней, прежде чем "горняки" снова сумели сохранить свои ворота на замке.

Будем надеяться, поединок с "Интером" (0:0) положит начало новой, "сухой" серии "Шахтера" – уже без пропущенных голов.

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Напомним, что ранее был назван лучший игрок матча "Шахтер" – "Интер". Из 29 футболистов, участвовавших в игре на "Олимпийском", высшую оценку получил кипер дончан Трубин.

Обзор матча "Шахтер" – "Интер" (0:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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