Защитник "Шахтера": "Вся команда сегодня – огромный герой"

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь после ничьей с итальянским "Интером" в Лиге чемпионов назвал такой результат хорошим. Чемпион мира U-20 рассказала, как играть против таких звезд футбола как Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

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Одним абзацем. Как "Шахтер" набирает очки во втором подряд матче "группы смерти"

"Ничья – хороший результат, так как вся команда старалась заработать очки. Очень важно, что мы добыли это одно очко. Спасибо всей команде: как нападающие и полузащитники отрабатывали. Вся команда сегодня – огромный герой. Достигли такого результата, потому что выполнили задачу на матч.

Сразу вспоминается матч против "Базеля" в четвертьфинале Лиги Европы. Тогда перед встречей был небольшой мандраж. Хорошо, что ребята тогда успокоили. А когда уже выходил на матч с "Реалом" и "Интером" – в таких встречах хочется играть, тем более, когда болельщики приходят на стадион. Ты играешь с такими футболистами, которых видел только по телевизору – Лукаку, Лаутаро – звезды мирового футбола. Ты тоже хочешь показать свои лучшие качества и противостоять им. Это всегда интересно и мотивирует", – признался Бондарь, которого цитирует ua.tribuna.com.

Обзор матча "Шахтер" – "Интер":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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