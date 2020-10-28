Когда ничья – как победа. Статистика матча "Шахтер" – "Интер"

"Шахтер" отобрал очки у второго подряд гранда в Лиге чемпионов. После сенсационной выездной победы над "Реалом" украинский клуб в Киеве сыграл вничью с "Интером" (0:0). Этот результат – точно в пользу "Шахтера", если посмотреть на статистику поединка.
Читайте также: ТОП-5 эмоций матча "Шахтер" – "Интер". Слезы Дентиньо, кувырок Бареллы...
Статистика матча "Шахтер" – "Интер" 0:0
- 53%-57% владение мячом
- 108.4 км – 107.8 км дистанция всех футболистов
- 4:11 удары по воротам
- 1:4 удары в створ ворот
- 2:6 угловые
- 0:2 желтые карточки
- 456:610 всего передач
- 372:529 точные передачи
- 82%-87% точность передач
- 19:80 перспективные атаки
- 0:3 офсайды
- 5:14 фолы
Обзор матча "Шахтер" – "Интер"
Матч завершился вничью, но было несколько острейших моментов у ворот украинского клуба:
Таблица группы В
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк