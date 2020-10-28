Когда ничья – как победа. Статистика матча "Шахтер" – "Интер"

"Шахтер" уступил почти по всем статистическим показателям

"Шахтер" отобрал очки у второго подряд гранда в Лиге чемпионов. После сенсационной выездной победы над "Реалом" украинский клуб в Киеве сыграл вничью с "Интером" (0:0). Этот результат – точно в пользу "Шахтера", если посмотреть на статистику поединка.

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Статистика матча "Шахтер" – "Интер" 0:0

53%-57% владение мячом

108.4 км – 107.8 км дистанция всех футболистов

4:11 удары по воротам

1:4 удары в створ ворот

2:6 угловые

0:2 желтые карточки

456:610 всего передач

372:529 точные передачи

82%-87% точность передач

19:80 перспективные атаки

0:3 офсайды

5:14 фолы

Обзор матча "Шахтер" – "Интер"

Матч завершился вничью, но было несколько острейших моментов у ворот украинского клуба:

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Таблица группы В

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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