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Когда ничья – как победа. Статистика матча "Шахтер" – "Интер"

28 октября, 00:09

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

"Шахтер" уступил почти по всем статистическим показателям

"Шахтер" отобрал очки у второго подряд гранда в Лиге чемпионов. После сенсационной выездной победы над "Реалом" украинский клуб в Киеве сыграл вничью с "Интером" (0:0). Этот результат – точно в пользу "Шахтера", если посмотреть на статистику поединка.

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Статистика матча "Шахтер" – "Интер" 0:0

  • 53%-57% владение мячом
  • 108.4 км – 107.8 км дистанция всех футболистов
  • 4:11 удары по воротам
  • 1:4 удары в створ ворот
  • 2:6 угловые
  • 0:2 желтые карточки
  • 456:610 всего передач
  • 372:529 точные передачи
  • 82%-87% точность передач
  • 19:80 перспективные атаки
  • 0:3 офсайды
  • 5:14 фолы

Обзор матча "Шахтер" – "Интер"

Матч завершился вничью, но было несколько острейших моментов у ворот украинского клуба:

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Таблица группы В

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
2
1
1
0
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
ИнтерИнтерИнт
2
0
2
0
2
2
0
2
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
3
Боруссия МБоруссия МБор
2
0
2
0
4
4
0
2
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Реал МадридРеал МадридРеа
2
0
1
1
4
5
-1
1
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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статистика Лига чемпионов Шахтер Донецк Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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