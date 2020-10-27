Одним абзацем. Как "Шахтер" набирает очки во втором подряд матче "группы смерти"

Чемпион Украины "Шахтер" сумел отобрать очки у итальянского "Интера" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Если в Мадриде неделю назад "горняки" одержали победу благодаря феерической игре Тете и компании (3:2), то в Киеве на первый план вышли установки Луиша Каштру. Тренерский штаб "Шахтера" учел ошибки, допущенные командой в полуфинальном матче Лиги Европы против "Интера" в августе (0:5) и грамотно использовал тот горький опыт. "Горняки" сегодня практически не ошибались, пожертвовав игрой в атаке (всего 4 удара за матч и только 1 – в створ ворот) ради сохранения своих ворот в неприкосновенности. И это сработало. Снова свои лучшие качества проявили молодые игроки "Шахтера", безбоязненно и дисциплинированно (ни одной желтой карточки) сыгравшие против звездных соперников. Ко всему прочему "горнякам" удалось сдержать Ромелу Лукаку, самого опасного игрока в составе "Интера", хоть и не без доли везения – бельгиец создал три момента у ворот "Шахтера": дважды украинский клуб спасла перекладина, а в третий раз подсобил Лаутаро Мартинес, не попавший по пустым воротам. Четыре очка после двух матчей в "группе смерти" – приятный итог для украинского клуба.

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