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ТОП-5 эмоций матча "Шахтер" – "Интер". Слезы Дентиньо, кувырок Бареллы и еще три ярких момента

27 октября, 23:10

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

"Шахтер" в Киеве сдержал давление "Интера"

4 очка после игр с "Реалом" и "Интером" – отличный результат для команды Луиша Каштру. "Шахтер" в лидерах "группы смерти" Лиги чемпионов.

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Во вторник "горняки" сыграли 0:0 с итальянским "Интером". Напомним самые эмоциональные моменты поединка.

15-я минута. Дентиньо получил травму в дебюте встречи и был вынужден покинуть поле. Он попробовал продолжить матч, но уже через две минуты снова рухнул на газон. Вместо него вышел Тайсон.

16-я минута. Николо Барелла пробил в перекладину ворот "Шахтера" – ударом с линии штрафной. От расстройства он исполнил кувырок.

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40 минута. Бондарь агрессивно сыграл против Артуро Видаля возле штрафной "Шахтера", заработав в конце первого тайма опасный стандарт на свои ворота. Валерий эмоционально спорил с арбитром.

42-я минута. Ромелу Лукаку пробивает со стандарта под перекладину, но вратарь "горняков" Трубин сумел в прыжке достать мяч, после чего "снаряд" угодил в перекладину.

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54-я минута. Голкипер "Шахтера" Трубин отбил дальний удар, а на добивании Лаутаро Мартинес не смог попасть в створ уже пустых ворот с пяти метров! Он неуклюже пробил мимо.

Очень эмоциональны были тренеры команд – Луиш Каштру и Антонио Конте. Они понимали, что на кону!

На матч допустили болельщиков. Условие было – не более 15% от вместительности "Олимпийского". Зрители должны были сидеть в шахматном порядке, соблюдая социальную дистанцию, в масках.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов эмоции Шахтер Донецк Интер Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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