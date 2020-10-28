"Шахтер" – "Интер": обнародован лучший игрок матча

Из 29 футболистов, участвовавших в игре на "Олимпийском", высшую оценку получил кипер дончан Трубин

Аналитики авторитетного портала WhoScored признали 19-летнего вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина лучшим игроком матча Лиги чемпионов с "Интером", который благодаря его сейвам завершился со счетом 0:0.

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За поединок с итальянским грандом Трубин, несколько раз спасший "горняков", получил от экспертов оценку 7,5. Компанию Анатолию в тройке лучших игроков дончан в этом поединке составили представители оборонной линии – правый защитник Додо (7,3) и центрбек Валерий Бондарь (7,1).

Что касается "Интера", то в составе гостей высших баллов удостоились Артуро Видаль (7,4), Ашраф Хакими (7,4) и Эшли Янг (7,2).

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Отметим, что после двух туров "Шахтер" с четырьмя очками сенсационно лидирует в своей группе Лиги чемпионов. Следующие поединки, 3 ноября в Киеве и 25 ноября в Менхенгладбахе, "горняки" проведут с "Боруссией", накануне на последних секундах упустившей победу над "Реалом" (2:2).

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Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Интер" (0:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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