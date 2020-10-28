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Суперкамбек "Реала" в игре с "Боруссией": видео голов поединка соперников "Шахтера"

28 октября, 07:15

Олег Люлька Олег Люлька

Мадридцы чудом вырвали ничью в Менхенгладбахе, забив два мяча на последних минутах - смотрите, как это было

В матче соперников "Шахтера" по Лиге чемпионов "Реал" чудом избежал второго кряду поражения, на сей раз в гостях от менхенгладбахской "Боруссии". Команда Зинедина Зидана, проигрывая в Германии 0:2 после дубля сына знаменитого Лилиана Тюрама – Маркуса, отыгралась лишь в самой концовке встречи. На 87-й минуте у мадридцев забил Бензема, а на 93-й – Каземиро. В итоге – сумасшедшая ничья 2:2, которая, тем не менее, оставляет самый титулованный клуб мира "Реал" на последнем месте группы B.

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Лидером же квартета после 2 туров, имея 4 очка, остается "Шахтер", накануне сыгравший 0:0 с "Интером". Далее "горнякам" предстоят два матча, дома и на выезде, с "Боруссией".

Смотрите, как "Реал" пропустил два мяча от Тюрама

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Смотрите, как "Реал" забил два мяча в концовке встречи

"Боруссия" М – "Реал" – 2:2
Голы: Тюрам, 33, 58 – Бензема, 87, Каземиро, 90+3
"Боруссия" М: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль (Вольф, 79), Тюрам (Херрманн, 71) – Плеа (Эмболо, 79)
"Реал": Куртуа – Васкес, Варан, Рамос, Менди – Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 71) – Асенсио (Родриго, 84), Бензема, Винисиус (Азар, 70)
Предупреждения: Штиндль, Бенсебаини, Нойхаус – Каземиро

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"Реал" Мадрид, Рамос и Каземиро

"Реал" Мадрид, Рамос и Каземиро / Фото: Reuters

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Статистика матча "Боруссия" М – "Реал" (2:2)

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Шахтер Шахтер Шах
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Результаты последних матчей: Н П

3 ноября

"Шахтер" – "Боруссия" М
"Реал" – "Интер"

25 ноября

"Боруссия" М – "Шахтер"
"Интер" – "Реал"

1 декабря

"Шахтер" – "Реал"
"Боруссия" М – "Интер"

9 декабря

"Реал" – "Боруссия" М
"Интер" – "Шахтер"

Смотрите, как "Шахтер" сыграл 0:0 с "Интером"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов видео голов Реал Мадрид Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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