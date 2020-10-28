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"Они смертельно опасны": Конте – о ничьей "Интера" с "Шахтером"

28 октября, 09:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер миланской команды отдал должное сопернику и уверен в своем курсе

Во вторник вечером "Шахтер" впервые за пять лет не пропустил мяч в Лиге чемпионов, сыграв вничью с "Интером". Чемпион Украины возглавляет группу В, а итальянцы второй поединок подряд завершают мировой.

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После встречи на "Олимпийском" главный тренер гостей Антонио Конте похвалил и "Шахтер", и свою команду. Его слова приводит uefa.com:

"Шахтер" играл в таком же стиле, как и против "Реала". Схема 6-3-1 хорошо подготовлена для защиты и контратак. В Мадриде гости забили три гола и выиграли. Они смертельно опасны, когда им дают пространство, но против "Шахтера" мы были хороши в создании голевых моментов, ничего не пропуская".

Правда, наставник признался, что рассчитывал на три очка:

"Мы слегка разочарованы, поскольку заслуживали победу. Но есть ощущения, что мы находимся на верном пути, в том числе и в психологическом плане. Мы показываем смелую и осмысленную игру.

В целом матч оставил положительные впечатления. Мы играли с правильным отношением к делу, как подобает великой команде. Нам не везло, но в целом мы показали очень содержательную игру. Мы создали "Шахтеру" большие проблемы своим прессингом, а ведь "Шахтер" очень техничная команда".

Читайте о том, что футболисты "Интера" сожалеют о ничьей с "Шахтером".

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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