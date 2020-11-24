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Остановите эту машину! Холанд быстрее всех забил 15 голов в Лиге чемпионов

24 ноября, 22:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Норвежский футболист поражает своей результативностью

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд открыл счет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемиопнов против бельгийского "Брюгге". 20-летний норвежец быстрее всех забил 15 голов в Лиге чемпионов. Холанду на это понадобилось всего 12 матчей!

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Интересно, что в прошлом сезоне Эрлинг первым сумел забить шесть мячей в своих стартовых поединках в Лиге чемпионов. Тогда он еще защищал цвета австрийского "Зальцбурга".

В текущем сезоне во всех турнирах Холанд провел 12 матчей (без учета сегодняшнего), забил 15 голов и сделал три результативные передачи. неудивительно, что Холанд выиграл награду Golden Boy-2020.

Ранее мы писали, что экс-звезда чемпионата Украины устроил драку с одноклубниками за любимое место в автобусе, за что был исключен из заявки на матч против "Боруссии".

Напомним, что в эти минуты на нашем сайте проходит онлайн "Динамо" – "Барселона". Каталонцы приехали в Украине без Месси.

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Результаты последних матчей
1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
3
2
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3
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Забитые 6
Пропущеные 3
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Результаты последних матчей: В В П
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ЛациоЛациоЛац
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2
0
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5
Забитые 5
Пропущеные 3
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3
БрюггеБрюггеБрю
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Пропущеные 5
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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

Источник: Сегодня|Спорт

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