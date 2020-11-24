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Экс-звезда чемпионата Украины устроил драку с одноклубниками за любимое место в автобусе

24 ноября, 20:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главный тренер исключил опального форварда из состава, его ждет строгое наказание

Бывший футболист луганской "Зари" Дэннис Бонавентуре, выступающий сейчас за бельгийский "Брюгге", оскандалился накануне сегодняшнего матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Футболист был исключен из состава команды по дисциплинарным причинам, как заявил главный тренер команды Филипп Клеман.

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Бельгийский портал Het Laatste Nieuws разузнал подробности инцидента. Оказывается, Деннис устроил потасовку с одноклубниками за то, что они не позволили сесть на любимое место в клубном автобусе. Отметим, что в бельгийском клубе выступает игрок сборной Украины Эдуард Соболь, однако сейчас он находится на карантине из-за коронавируса.

В текущем сезоне 23-летний Бонавентуре провел 10 матчей во всех турнирах и забил всего 1 мяч. Также на его счету две результативные передачи.

"Брюгге" имеет четыре балла и занимает третье место в турнирной таблице группы F. "Боруссия" с шестью очками возглавляет квартет, где также играют "Лацио" и "Зенит".

Напомним, что сегодня "Динамо" сыграет с "Барселоной" в Киеве. Онлайн матча "Динамо" – "Барселона"уже доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Смотрите, как "Брюгге" играло с "Боруссией" дома:

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Боруссия ДортмундБоруссия ДортмундБор
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В П
2
ЛациоЛациоЛац
3
1
2
0
5
3
2
5
Забитые 5
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В
3
БрюггеБрюггеБрю
3
1
1
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В
4
ЗенитЗенитЗен
3
0
1
2
2
5
-3
1
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Брюгге Эммануэль Бонавентуре

Источник: Сегодня|Спорт

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