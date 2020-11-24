"Ювентус" – "Ференцварош": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Соперники "Динамо" по группе G итальянский "Ювентус" и венгерский "Ференцварош" сыграют поединок 4-го тура Лиги чемпионов в Турине. Матч на "Альянц Стэдиум" начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн встречи со всеми самыми интересными подробностями, а также фото и видеоповторами ключевых эпизодов.

"Ювентус" – "Ференцварош"

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Как подходят к матчу

Хозяин поля "Ювентус" выиграл два из трех матчей групповой стадии Лиги чемпионов, в том числе и у "Ференцвароша" в Будапеште – 4:1, набрав шесть очков. Да и в матче с "Барселоной" (0:2) были ничем не хуже каталонцев, только забивали из офсайдов. Тем не менее сегодняшняя победа оставит туринцев в борьбе за первое место с испанцами, ведь им предстоит еще одна очная битва.

В Италии команда Андреа Пирло улучшает свои позиции по сравнению со стартом Серии А. В прошлом туре "Ювентус" переиграл со счетом 2:0 "Кальяри", а два гола на счету Криштиану Роналду.

Но, к сожалению, из-за травм туринцы потеряли ряд опытных игроков обороны – Бонуччи, Кьеллини и Демирала. Поэтому главный тренер "Юве" Андреа Пирло вызвал в первую команду 18-летнего румынского центрального защитника Дрэгушина. Буффон тоже вне заявки из-за мышечного повреждения. Поэтому в "основе" ждут Щенсны, а роль запасного вратаря достанется Пинсольо. Зато полностью восстановился полузащитник Аарон Рэмзи.

"Ференцварош" пока заработал только одно очко в трех матчах, сыграв вничью с киевским "Динамо" – 2:2. Однако подопечные Реброва регулярную забивают соперникам и не отказываются от атакующего футбола.

Венгерский клуб, который попал в групповую стадию Лиги чемпионов впервые за 25 лет, пока не ведет борьбу за выход в плей-офф турнира. Скорее всего, в его поединке с "Динамо" определится обладатель третьего места и путевки в Лигу Европы.

Статистика личных встреч

Что говорили перед матчем

Тренер "Ювентуса" Андреа Пирло: "Нужно подойти к матчу в оптимальных кондициях. В Лиге чемпионов потеря концентрации стоит очень дорого. Мы хотим как можно быстрее гарантировать себе выход из группы. В этом смысле предстоящий матч будет решающим. Кадровый вопрос? Дибала постепенно набирает форму, но нужно время. Пока непонятно, сможет ли он начать завтрашний матч с первых минут. У нас есть потери и в оборонительной линии".

Андреа Пирло / Фото: Reuters

Тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров: "У "Ювентуса" несколько лидеров. Помимо Роналду, есть такие топ-игроки как Мората и Дибала. Мы не должны зацикливаться на ком-то одном. "Ювентус" очень силен, но мы должны верить в себя и играть в свой футбол. Мы должны думать о своих 11 игроках и стараться показать свои лучшие качества. Понятно, что Лига чемпионов — очень сложный турнир, его непросто сравнить с чемпионатом Венгрии".

Сергей Ребров в "Ференцвароше". Фото: origo.hu

Что думают букмекеры

Букмекеры считают фаворитом встречи хозяев поля. Поставить на победу "Ювентуса" можно с коэффициентом 1.10. Успех "Ференцвароша" оценивается как 31.0, показатель на ничью – 12.0. Также аналитики считают, что поединок будет результативным: коэффициент на 2,5 гола и более – 1.36, менее 2.5 мячей — 3.29.

Смотрите, как "Ференцварош" и "Ювентус" играли в Венгрии

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