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"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионов

Вторник, 24 ноября

Динамо

22:00

Барселона

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Во вторник, 24 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. "Динамо" принимает "Барселону". Начало – в 22:00. Мы ведем мультимедийную трансляцию этого противостояния – с видео голов и лучших моментов поединка, а также с яркими фото и комментариями.

"ДИНАМО" – "БАРСЕЛОНА"

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"Барселона" приехала в Киев без Месси и де Йонга, которым дали отдохнуть. Но даже в их отсутствие Рональд Куман намерен уже сегодня решить вопрос с досрочным выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Для гарантированного завоевания билета в 1/8 финала турнира каталонцам, независимо от результата параллельной встречи "Ювентус" – "Ференцварош", нужна победа на "Олимпийском". Пока в групповом раунде ЛЧ у "Барселоны" три матча – три победы.

"Динамо" не сможет рассчитывать на Цыганкова, Сидорчука и еще целую группу игроков. Несмотря на это, Мирча Луческу собирается сегодня воспользоваться кадровыми потерями соперника и добиться первой победы с киевлянами в групповом турнире Лиги чемпионов. Отметим, что, помимо Месси и де Йонга, "Барсе" не помогут травмированные защитники Пике и Серхи Роберто.

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
БарселонаБарселонаБар
3
3
0
0
9
2
7
9
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
ЮвентусЮвентусЮве
3
2
0
1
6
3
3
6
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В
3
ДинамоДинамоДин
3
0
1
2
3
6
-3
1
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П
4
ФеренцварошФеренцварошФер
3
0
1
2
4
11
-7
1
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Команды встречаются уже в 12-й раз. До этого трижды выигрывали киевляне, шесть побед у "Барселоны", еще один поединок завершился вничью. Последняя победа украинской команды датирована 1997 годом – тогда на групповом этапе Лиги чемпионов "Динамо" Валерия Лобановского дважды оказалось сильнее: 3:0 и 4:0.

Напомним, три недели назад "Барселона" на своем поле обыграла "Динамо" 2:1, но будь киевляне хладнокровнее при реализации многочисленных выходов один на один – увезли бы с "Камп Ноу" очки.

ПРИЛЕТ "БАРСЕЛОНЫ" В КИЕВ

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

Кадровую обойму "Барселоны" аналитики Transfermarkt оценивают почти в девять раз дороже состава "Динамо" – 885 млн евро против 101 млн евро.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"ДИНАМО": Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Буяльский, де Пена – Супряга
Не сыграют: Цыганков (физическая форма), Сидорчук (физическая форма), Родригес (болезнь), Сирота (болезнь), Дуэлунд (болезнь), Шабанов (болезнь), Тымчик (приводящая мышца), Костевич (колено), Русин (ключица)

"БАРСЕЛОНА": тер Штеген – Дест, Лангле, Мингеса, Альба – Пьянич, Аленья, Дембеле, Коутиньо, Тринкан – Гризманн
Не сыграют: Пике (колено), Роберто (бедро), Араухо (задняя мышца бедра), Бускетс (бедро), Фати (мениск), Умтити (физическая форма), Месси (предоставлен отдых), де Йонг (предоставлен отдых)

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу: "Мы хотим выиграть во вторник. Нас ожидает игра команд, у которых есть своя философия и свои идеи. Победа для нас очень важна. Вспоминаю 2004 год. Тогда я тренировал "Шахтер", и мы обыграли "Барселону" 2:0. У них была отличная команда: Иньеста, Хави, Пуйоль, а Месси только дебютировал. Это был большой толчок в развитии футбола в Украине. Предстоящую игру я также расцениваю как возможный толчок в развитии киевского "Динамо". "Барселона" есть "Барселона". Понятно, что присутствие Месси дает преимущество им в плане созидания. Но в то же время его отсутствие можно расценивать как позитив для каталонцев – в обороне они будут действовать качественнее".

Куман и Месси

Куман и Месси / Фото: Reuters

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман: "Мы решили не брать в Киев Месси, как и Френки Де Йонга, ведь турнирная ситуация в Лиге чемпионов отличная, у нас 9 очков после трех туров. Эти футболисты играют очень много матчей и сейчас могут получить отдых. ФИФА и УЕФА должны переосмыслить нынешний график. Первый матч с "Динамо" выдался сложным, несмотря на потери соперника. Мы не реализовали свои моменты на старте, а затем едва не поплатились за это. Теперь у нас есть шанс оформить путевку в плей-офф. Нужно этим воспользоваться. "Динамо" – хороший соперник. Возможно, киевская команда ослаблена потерями игроков, но главное – интенсивность. С таким уровнем интенсивности снова может выйти бой".

ТРЕНИРОВКА "ДИНАМО" ПЕРЕД "БАРСОЙ"

"ДИНАМО" – "БАРСЕЛОНА": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча – правда, не настолько безоговорочным, как три недели назад на "Камп Ноу", – аналитики называют "Барселону". На ее победу установлен коэффициент 1.68, на ничью – 4.30, на победу "Динамо" – 4.90. Таким образом, в процентах вероятность исходов следующая: выигрыш киевлян – 20%, ничья – 22%, выигрыш каталонцев – 58%.

"ДИНАМО" – "БАРСЕЛОНА": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Динамо" – "Барселона" во вторник, 24 ноября, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка на НСК "Олимпийский" доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Динамо" обыграло перед "Барселоной" "Ингулец" (2:0)

Смотрите, как "Барселона" обыграла в Лиге чемпионов "Ювентус" (2:0)

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов онлайн Барселона Динамо Киев

Источник: Сегодня|Спорт

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