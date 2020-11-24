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"Челси" и "Севилья" первыми вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

24 ноября, 22:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Краснодар" и "Ренн" будут бороться за Лигу Европы

Английский "Челси" и испанская "Севилья" стали первыми командами, кто пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертом туре группового этапа они синхронно обыграли французский "Ренн" и российский "Краснодар" соответственно с одинаковым счетом 2:1 и гарантировали себе место не ниже второго.

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Отметим, что в обоих матчах победитель определился лишь на последних минутах. Во Франции "Челси" открыл счет на 22-й минуте после гола Каллума Хадсона-Одои. На 85-й минуте "Ренн" усилиями Сехру Гирасси счет сравнял, но на 91-й минуте Оливье Жиру принес команде Фрэнка Лэмпарда победу.

В России ситуация развивалась еще драматичнее. "Севилья" вышла вперед на 4-й минуте – отличился Иван Ракитич. На 56-й минуте Масьель Вандерсон счет сравнял и, казалось, "Краснодар" заработает второе очко в Лиге чемпионов, но на 95-й минуте точный удар Мунира Эль-Хаддади оставил россиян с баранкой.

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Напомним, что мы проводим онлайн "Динамо" – "Барселона". Киевлянам нужно обязательно выигрывать, если они рассчитывают продолжать борьбу за выход из группы Лиги чемпионов.

Групповой этап
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Позиция
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ЧелсиЧелсиЧел
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Пропущеные 3
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Источник: Сегодня|Спорт

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