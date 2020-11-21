Главный вундеркинд Европы играет в "Боруссии": кто получит Golden Boy-2020

20-летний норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд получит премию лучшему молодому игроку Европы Golden Boy по итогам 2020 года. Об этом сообщает издание Tuttosport, которое является учредителем награды. На приз претендуют игроки в возрасте до 21 года, выступающие в высшем дивизионе европейского чемпионата. Тете из "Шахтера" и Цитаишвили из "Динамо" были в сокращенном списке номинантов Golden Boy-2020.

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Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

В 2020 году в окончательный список номинантов вошли такие футболисты, как Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Альфонсо Дэвис ("Бавария), Сержиньо Дест ("Барселона"), Ансу Фати ("Барселона"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джеймс Хадсон-Одои ("Челси"), Деян Кулусевски ("Ювентус"), Джейдон Санчо ("Боруссия Д"), Сандро Тонали ("Милан"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити") и Винисиус Жуниор ("Реал").

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В прошлом году лучшим молодым игроком стал форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш. За год до этого побеждал защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт, а в 2017-м приз вручили нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.

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Напомним, что Эрлинг Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, перейдя из австрийского "РБ Зальцбург" за 20 млн евро. В этом году он провел за немецкий клуб 29 встреч во всех турнирах, отметившись 27 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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