Звездный норвежец Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги наций (видео)

Форвард "Боруссии" забил шесть мячей, хотя сыграл всего в четырех матчах

Вместе с окончанием группового этапа Лиги наций определился и лучший бомбардир 2020 года. Им оказался молодой, но уже звездный норвежский нападающий Эрлинг Холанд, наколотивший шесть мячей. Причем, его сборная провела пять поединков, а сам он на поле появлялся в четырех. Вчера УЕФА наказал Норвегию поражением за отказ играть в Румынии из-за коронавируса.

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В среду норвежцам, чтобы подняться из дивизиона В, нужно было побеждать в Австрии. Однако без 20-летнего форварда "Боруссии" скандинавы добыли лишь ничью, сравняв в Вене счет в добавленное время – 1:1. Смотрите обзор матча Австрия – Норвегия:

Ранее Холанд развил невероятную скорость в матче Лиги чемпионов.

Эрлинг отличался голами в трех первых играх турнира. Хет-трик он оформил в ворота сборной Румынии, дубль сделал в матче в Северной Ирландии, еще один раз огорчил австрийцев в Осло. Без гола с поля он ушел лишь в домашней встрече с британской сборной. Смотрите три гола Холанда в ворота румынов.

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По пять мячей забили бельгиец Ромелу Лукаку и израильтянин Эран Захави. В сборной Украины пятеро футболистов записали на свой счет по одному голу: Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Виктор Цыганков.

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