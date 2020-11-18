УЕФА наказал Норвегию поражением за отказ играть в Лиге наций из-за коронавируса. Прецедент создан

У "пострадавших" есть пять дней на то, чтобы подать апелляцию

Сегодня стало известно решение Дисциплинарного комитета УЕФА по поводу матча Лиги наций Румыния – Норвегия, который должен был состояться 15 ноября в Бухаресте. Мы сообщали, что матч Лиги наций отменили из-за коронавируса в одной из команд.

Реклама

Напомним, тогда Министерство здравоохранения Норвегии выступило против того, чтобы местные футболисты ехали на игру. То есть сборную Норвегии не выпускали из страны на матчи Лиги наций. А когда позже получили положительный результат теста у одного из футболистов, то и национальная федерация приняла решение отказаться от намерения лететь в Румынию. УЕФА не стал панькаться и присудил норвежцам техническое поражение со счетом 0:3.

Об этом сообщила федерация футбола скандинавской страны в Twitter:

Норвежцам предоставляют пять дней, чтобы потребовать у УЕФА детальное обоснование вердикта. Если он не устроит федерацию футбола Норвегии, то она вправе подать апелляцию.

Читайте расписание, трансляции и результаты матчей среды.

Реклама

Смотрите, как Норвегия обыграла Северную Ирландию в октябре:

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама