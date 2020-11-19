Цыганков попал в особенный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в тридцатку самых дорогих футболистов мира, выступающих не в пяти ведущих национальных чемпионатах Европы (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция). С ценником в 19 миллионов евро украинец оказался на 28-м месте рейтинга, составленного аналитиками Transfermarkt.
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Возглавили же рейтинг бразильский нападающий Давид Нерес и камерунский вратарь Андре Онана, представляющие нидерландский "Аякс". Каждого из них эксперты оценивают в 36 миллионов евро.
Рейтинг самых дорогих футболистов вне ТОП-5 лиг Европы
- 1. Давид Нерес ("Аякс") – 36 млн евро
- 2. Андре Онана ("Аякс") – 36 млн евро
- 3. Малком ("Зенит") – 30 млн евро
- 4. Хесус Корона ("Порту") – 30 млн евро
- 5. Алекс Гримальдо ("Бенфика") – 28 млн евро
- 6. Николас Тальяфико ("Аякс") – 28 млн евро
- 7. Габриэл Верон ("Палмейрас") – 25 млн евро
- 8. Доминик Собослаи ("РБ Зальцбург") – 25 млн евро
- 9. Дониэлл Мален (ПСВ) – 25 млн евро
- 10. Никола Влашич (ЦСКА) – 25 млн евро
- ...28. Виктор Цыганков ("Динамо") – 19 млн евро
- 29. Оскар ("Шанхай СИПГ") – 19 млн евро
- 30. Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд") – 18,5 млн евро
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Отметим, что самым дорогостоящим футболистом мира Transfermarkt называет форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе (180 млн евро), а наиболее высоко из украинцев котируется Руслан Малиновский из "Аталанты" (21 млн евро).
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