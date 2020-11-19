Цыганков попал в особенный рейтинг самых дорогих футболистов мира

Вингер "Динамо" по стоимости - в топе игроков, выступающих за пределами "большой пятерки" чемпионатов

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в тридцатку самых дорогих футболистов мира, выступающих не в пяти ведущих национальных чемпионатах Европы (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция). С ценником в 19 миллионов евро украинец оказался на 28-м месте рейтинга, составленного аналитиками Transfermarkt.

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Возглавили же рейтинг бразильский нападающий Давид Нерес и камерунский вратарь Андре Онана, представляющие нидерландский "Аякс". Каждого из них эксперты оценивают в 36 миллионов евро.

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Рейтинг самых дорогих футболистов вне ТОП-5 лиг Европы

1. Давид Нерес ("Аякс") – 36 млн евро

Давид Нерес ("Аякс") – 36 млн евро 2. Андре Онана ("Аякс") – 36 млн евро

Андре Онана ("Аякс") – 36 млн евро 3. Малком ("Зенит") – 30 млн евро

Малком ("Зенит") – 30 млн евро 4. Хесус Корона ("Порту") – 30 млн евро

Хесус Корона ("Порту") – 30 млн евро 5. Алекс Гримальдо ("Бенфика") – 28 млн евро

Алекс Гримальдо ("Бенфика") – 28 млн евро 6. Николас Тальяфико ("Аякс") – 28 млн евро

Николас Тальяфико ("Аякс") – 28 млн евро 7. Габриэл Верон ("Палмейрас") – 25 млн евро

Габриэл Верон ("Палмейрас") – 25 млн евро 8. Доминик Собослаи ("РБ Зальцбург") – 25 млн евро

Доминик Собослаи ("РБ Зальцбург") – 25 млн евро 9. Дониэлл Мален (ПСВ) – 25 млн евро

Дониэлл Мален (ПСВ) – 25 млн евро 10. Никола Влашич (ЦСКА) – 25 млн евро

Никола Влашич (ЦСКА) – 25 млн евро ...28. Виктор Цыганков ("Динамо") – 19 млн евро

Виктор Цыганков ("Динамо") – 19 млн евро 29. Оскар ("Шанхай СИПГ") – 19 млн евро

Оскар ("Шанхай СИПГ") – 19 млн евро 30. Паулиньо ("Гуанчжоу Эвергранд") – 18,5 млн евро

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Отметим, что самым дорогостоящим футболистом мира Transfermarkt называет форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе (180 млн евро), а наиболее высоко из украинцев котируется Руслан Малиновский из "Аталанты" (21 млн евро).

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